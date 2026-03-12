The Beachbody Company vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

The Beachbody Company gab am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -5,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat The Beachbody Company im vergangenen Quartal 55,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 35,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The Beachbody Company 86,4 Millionen USD umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,410 USD gegenüber -10,510 USD im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 39,89 Prozent auf 418,80 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 251,73 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at