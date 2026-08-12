The Beachbody Company vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

The Beachbody Company hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte The Beachbody Company -0,850 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,41 Prozent auf 49,6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 63,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at