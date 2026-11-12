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12.11.2026 06:31:28
The Beachbody Company vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
The Beachbody Company hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte The Beachbody Company 0,510 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 45,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 59,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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