Gaming Corps AB Aktie
WKN DE: A14U9G / ISIN: SE0007100615
|
15.02.2026 12:20:00
The Beaten-Down Gaming Stock Wall Street Insiders Are Quietly Buying
Gaming stocks have had it rough over the past six months. Whether it's mainstays like Nintendo, down 43%, or newer players like Sea Limited, down 27%, the industry has been hammered since October.However, there's one gaming company that takes the cake: Roblox (NYSE: RBLX), the popular platform for pre-teens and teens, has seen its shares fall 52% over the past six months:However, that may be about to change. A number of Wall Street insiders have been snapping up shares of Roblox in recent days and weeks. Could they be onto something?
