The Beauty Health Company Registered A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

The Beauty Health Company Registered A präsentierte am 28.02.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,056 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte The Beauty Health Company Registered A ein EPS von 0,009 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 98,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 77,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,448 USD gegenüber 0,047 USD im Vorjahr verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat The Beauty Health Company Registered A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 40,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 365,88 Millionen USD im Vergleich zu 260,09 Millionen USD im Vorjahr.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 362,57 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at