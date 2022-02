The Beauty Health Company Registered A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The Beauty Health Company Registered A hat sich am 23.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,009 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The Beauty Health Company Registered A -0,020 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 77,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 105,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,047 USD. Im Vorjahr hatte The Beauty Health Company Registered A -0,165 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 118,38 Prozent auf 260,09 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 119,10 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,087 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 253,29 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at