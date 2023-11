The Beauty Health Company Registered A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

The Beauty Health Company Registered A lud am 14.11.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,500 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,052 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat The Beauty Health Company Registered A 97,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 88,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at