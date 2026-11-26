The Beauty Tech Group Aktie
WKN DE: A41MEH / ISIN: GB00BTWSXB68
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26.11.2026 06:00:19
The Beauty Tech Group is a reminder of London’s natural assets
The City cannot compete with New York’s market size and wealth, but it can serve as a staging post for upwardly mobile companiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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