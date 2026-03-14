Staples Aktie

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WKN: 876951 / ISIN: US8550301027

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14.03.2026 05:15:00

The Best 2 Consumer Staples Stocks to Buy and Hold for Decades

Consumer staples companies sell products that get bought in good times and bad. That's why they are considered safe-haven investments during times of uncertainty. Given the economic concerns among consumers and the unfolding geopolitical conflict in the Middle East, now could be a good time to err on the side of caution. Which is why stocks like Coca-Cola (NYSE: KO) and Procter & Gamble (NYSE: PG) could be perfect fits for your portfolio.Coca-Cola is the world's largest non-alcoholic beverage maker, with iconic brands that stretch well beyond its namesake Coke. Procter & Gamble is also one of the world's largest consumer staples companies, with a portfolio of brands that range from toilet paper to toothpaste. But there's something even more interesting that links these two companies. They are both Dividend Kings.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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