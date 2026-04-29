29.04.2026 21:06:00

The Best 2 Renewable Energy Stocks to Buy and Hold for Decades

Most countries still generate most of their energy from fossil fuels and other non-renewable resources. However, the recent spike in oil prices underscores the importance of renewable energy sources such as solar, hydro, and wind power.From 2026 to 2033, Grand View Research expects the global renewable energy market to expand at a 14.7% CAGR as more industries scramble to reduce their greenhouse gas emissions. To capitalize on that trend, investors should check out these two renewable energy plays: Nextpower (NASDAQ: NXT) and Brookfield Renewable Corporation (NYSE: BEPC). Both stocks are evergreen plays that could generate big returns over the next few decades.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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