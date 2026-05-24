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24.05.2026 19:20:00
The Best 2 Renewable Energy Stocks to Buy and Hold for Decades
Over the past decade, the demand for renewable energy has skyrocketed amid more aggressive decarbonization initiatives and the growth of the power-hungry cloud infrastructure and artificial intelligence (AI) markets. To capitalize on that secular trend, investors should take a closer look at renewable energy stocks with plenty of long-term growth potential.Two of those stocks are CleanSpark (NASDAQ: CLSK) and Plug Power (NASDAQ: PLUG). Both stocks seem volatile today, but they might be worth holding for the next few decades.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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