Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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13.03.2026 21:53:00
The Best 3 Consumer Staples Stocks to Buy and Hold for Decades
Consumer staples stocks account for just 5.3% of the S&P 500, making it the seventh-largest sector weight in that index, but don't let that fool you. For what the sector lacks in glitz and glamour compared to, say, tech, it makes up for in familiarity. These companies make products consumers use every day, thereby creating brand loyalty.Of course, investing isn't a popularity contest. Fortunately, household products and consumer packaged goods stocks offer credible reasons for investors to pay attention, including favorable volatility profiles, above-average dividend yields, and enviable track records of payout growth.These three consumer staples stocks are worth considering as buy-and-hold investments. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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