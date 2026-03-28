Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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28.03.2026 12:53:00
The Best 3 Consumer Staples Stocks to Buy and Hold for Decades
In an environment of heightened geopolitical tensions, investors tend to get nervous. Such events can have varying effects on the economy, which tends to hurt growth-oriented stocks.Such times may call for rotating increasingly into consumer staples stocks, as those offer dividend returns and sell products that are necessary in any economy. Knowing that, investors may have a particularly compelling opportunity in these three consumer staples stocks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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