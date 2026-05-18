Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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18.05.2026 19:00:00
The Best 3 Consumer Staples Stocks to Buy and Hold for Decades
While I may be taking a few liberties in calling the three stocks in this article consumer "staples" companies, I think each business offers a lot of the defensive traits that make the sector intriguing to investors. Not only do these businesses offer products I'd consider staples in their respective niches, but each stock also offers promising outperformance potential at a reasonable valuation.Although these may not be your grandparents' consumer staples -- and may display more volatility than Colgate-Palmolive, for example -- I think each of these stocks could turn into "steady-Eddie" types of stocks over time and are worth buying and holding for decades.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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