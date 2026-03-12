Renewable Aktie

WKN DE: A0RN4Q / ISIN: US75971W2052

12.03.2026 02:15:00

The Best 3 Renewable Energy Stocks to Buy and Hold for Decades

The world is in the middle of a major energy transition. Dirtier energy sources are being displaced by cleaner ones in what is likely to be a decades-long shift in the way the world generates and uses power. You can go all in on that transition with a business like Brookfield Renewable (NYSE: BEP)(NYSE: BEPC), or you can hedge your bets with investments like NextEra Energy (NYSE: NEE) and TotalEnergies (NYSE: TTE). Here's a look at each one to help you make up your mind.Brookfield Renewable has exposure to hydroelectric, solar, wind, battery storage, and nuclear power. All of which are important clean power sources, many of which are also renewable. The assets the company owns are spread across North America, South America, Europe, and Asia. If you are looking for a simple way to participate in the shift toward clean energy, Brookfield Renewable is a good choice.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
