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22.03.2026 18:03:00
The Best 3 Renewable Energy Stocks to Buy and Hold for Decades
Renewable energy is a once-in-a-generation investment megatrend. The world needs to invest trillions of dollars in developing additional renewable energy capacity in the coming decades. As a result, companies that invest in renewable energy should deliver steady growth for decades to come. Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP), Clearway Energy (NYSE: CWEN)(NYSE: CWENA), and NextEra Energy (NYSE: NEE) are leaders in renewable energy investment. That makes them the best stocks to buy and hold to capitalize on the multi-decade renewable energy megatrend.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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