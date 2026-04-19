NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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19.04.2026 14:15:00

The Best AI Stock to Buy Now: Micron vs. Nvidia

Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been the star of the show since the artificial intelligence (AI) build-out began in 2023. Its stock has risen 1,240% (and counting) since then, but it has been fairly stagnant over the past few months. The stock is only up 9% in the past six months, although it has rallied a significant amount over the past few weeks.In its place, Micron (NASDAQ: MU) has provided much better performance. Over the past six months, its stock has risen 150%. Since 2023, it has risen 830%. While not quite as impressive as Nvidia's rise, it's still a pretty eye-popping return in just a few years.The question is, which one of these two is the best AI stock moving forward? After all, each is integral to the continuous success of AI.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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