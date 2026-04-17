Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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17.04.2026 17:08:00
The Best Artificial Intelligence (AI) Chip Equipment Stock Just Raised Guidance. Here's What ASML's Earnings Mean for the Nasdaq.
ASML (NASDAQ: ASML) posted its first-quarter earnings report on April 15. The Dutch semiconductor equipment maker's revenue increased 13% year over year to €8.77 billion ($10.38 billion), exceeding analysts' estimates by €110 million. Its earnings per share grew 19% to €7.15 ($8.46), beating the consensus forecast by €0.54.For the full year, ASML expects revenue of €36 billion to €40 billion ($43 billion to $47 billion). That's up from its prior forecast of €34 billion to €39 billion and would represent 10% to 22% growth from 2025. It also aligns with analysts' expectations of 19% growth. It also reaffirmed its prior outlook for a full-year gross margin of 51%-53%, compared with 52.8% in 2025.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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