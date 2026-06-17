Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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17.06.2026 22:00:00
The Best Biotech Stocks to Buy in 2026
The biotech industry is on fire right now. Over the past 12 months, the SPDR S&P Biotech ETF has crushed broader equities, gaining 61% while the S&P 500 climbed just 25%.XBI data by YChartsContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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