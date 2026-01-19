Best Buy Aktie
WKN: 873629 / ISIN: US0865161014
|
19.01.2026 03:20:00
The Best Buy Now, Pay Later (BNPL) Stock to Invest $500 in Right Now
Buy now, pay later (BNPL) has exploded in popularity, transforming short-term credit into a seamless checkout option built into many of your favorite e-commerce websites and digital wallets. Consumers, especially younger consumers, are shifting away from high-interest revolving debt such as credit cards, and opting for BNPL because it is easier to access and use.BNPL enables consumers to bridge the gap between paychecks and is increasingly used for everyday items such as groceries and utilities. Last year, roughly 90 million Americans used this service, with average monthly spend per user rising to $244.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
