Best Buy Aktie

Best Buy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873629 / ISIN: US0865161014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.01.2026 03:20:00

The Best Buy Now, Pay Later (BNPL) Stock to Invest $500 in Right Now

Buy now, pay later (BNPL) has exploded in popularity, transforming short-term credit into a seamless checkout option built into many of your favorite e-commerce websites and digital wallets. Consumers, especially younger consumers, are shifting away from high-interest revolving debt such as credit cards, and opting for BNPL because it is easier to access and use.BNPL enables consumers to bridge the gap between paychecks and is increasingly used for everyday items such as groceries and utilities. Last year, roughly 90 million Americans used this service, with average monthly spend per user rising to $244.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Best Buy Co. Inc.

mehr Nachrichten