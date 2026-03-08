NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
08.03.2026 21:59:00
The Best Dividend ETF to Buy With $1,000 Right Now for Reliable Income
Are you looking to add an income-producing component to your current portfolio? There's certainly no shortage of options. If you're looking for simple, productive, and inexpensive choices, an ETF arguably makes the most sense.But not just any ETF.While names like the Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEMKT: VIG) or the Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEMKT: VYM) are respectable options, despite its 19% run-up from its early November low, the Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) is still your highest-yielding and most compelling prospect.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|9,75
|-2,01%