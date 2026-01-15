NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
15.01.2026 21:15:00
The Best Dividend ETF to Invest $500 in Right Now
Dividend ETFs are among the best investments you can have in your portfolio. They might not be as exciting as tech or AI stocks, but owning companies backed by significant revenue, strong cash flows, and a desire to reward investors simply for being shareholders is almost always a smart choice.If you have $500 to invest right now, whether you're starting out for the first time or looking to add to an existing portfolio, there's one dividend ETF in particular that, in my opinion, makes a lot of sense -- the Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEMKT: VIG).It might be easy to get turned off by its relatively paltry 1.6% dividend yield, but let's run down the case for why it may still be the best place to put your money right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|12,30
|0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.