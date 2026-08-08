The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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08.08.2026 11:34:00
The Best ETF for the Investor Who Wants to Beat the Market While Barely Lifting a Finger
Warren Buffett thinks index funds are great investments for most people. He especially likes S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) funds and holds Vanguard in high regard.I fully agree with Mr. Buffett. However, the biggest knock against S&P 500 funds is that you're guaranteed to never outperform the market.Do you have to pick individual stocks to obtain higher gains than the S&P 500? Nope. The Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (NYSEMKT: VFMO) could allow you to beat the market without barely lifting a finger.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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