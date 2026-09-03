Cool Holdings Aktie
WKN DE: A2JNQ1 / ISIN: US21640C1053
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03.09.2026 16:00:41
The best fans to keep you cool in 2026 - tried and tested
Missed out on a fan this summer? Chill your space with our pick of the best still in stock, including tower and misting models• The best portable neck and handheld fans• Dyson HushJet Mini Cool fan reviewOur world is getting hotter. Summer heatwaves are so frequent, they’re stretching the bounds of what we think of as summer. Hot-and-bothered home working and sweaty, sleepless nights are now alarmingly common.Get a good fan and you can dodge the temptation of air conditioning. Aircon is incredibly effective, but it uses a lot of electricity … and burning fossil fuels is how we got into this mess in the first place. Save money and carbon by opting for a great fan instead. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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