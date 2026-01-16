NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
16.01.2026 20:02:00
The Best Financial Stocks to Buy With $1,000 Right Now
It might seem like a risky time to invest in financial stocks. As interest rates decline, traditional banks will generate less interest from their new loans and attract fewer savers. As the gap between their earned interest and paid interest shrinks, their profits will decline.However, higher-growth fintech companies -- which attract users with a broader range of digital banking services -- could still be great long-term investments as they draw customers away from those older banks. Let's take a look at two of those stocks -- SoFi (NASDAQ: SOFI) and Nu (NYSE: NU) -- and how they could turn $1,000 into a lot more money over the next decade.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|12,30
|0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.