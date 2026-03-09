NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
09.03.2026 20:38:19
The Best Fintech Stocks to Buy With $500 Right Now
Many fintech stocks fizzled out over the past year amid macro uncertainties that drove investors away from the high-growth sector. But over the long term, the fintech sector should continue to flourish as more consumers shift all of their banking services online.Two companies that will profit from that secular expansion are Affirm (NASDAQ: AFRM) and Chime (NASDAQ: CHYM). Let's see what these two fintech companies do, and why they might turn a modest $500 investment into thousands of dollars over the next few years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|10,30
|3,52%
