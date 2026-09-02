Save Aktie
WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
|
02.09.2026 16:00:08
The best kettles in the UK to save energy and speed up your cuppa, tested
We boiled litres of water to find the best electric kettles, from hard-water heroes to vintage-style, repairable and wifi-connected models• The best air fryers, tried and tested for crisp and crunchDespite the march of progress, the humble kettle remains a kitchen staple. It’s what we turn to in times of strife, when spirits are flagging, or to start our day. When a visitor calls, one of the first things we often do is put the kettle on.Many small appliances have evolved beyond their original form, but the kettle’s basic principles remain largely unchanged. Water goes in and heats until a thermostat switches it off; the water then pours out, and we enjoy a cuppa. However, the technology that goes into a kettle has been slowly improving: better insulation to keep water hotter for longer and reduce reboils; different temperature settings to suit every drink from green tea to herbal brews; and more features such as filters and concealed elements to keep scale out of our cups. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Save S.p.A.
Analysen zu Save S.p.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX in Grün -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.