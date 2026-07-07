Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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07.07.2026 19:30:00
The Best Memory Stock to Buy in July Isn't Micron or Sandisk. It Is This Trillion-Dollar Giant
The memory supercycle has supercharged Micron Technology (NASDAQ: MU) and Sandisk (NASDAQ: SNDK) over the past year, as both companies have been reporting stunning increases in their revenue and earnings due to the favorable demand-supply dynamics of the memory market.While Micron stock has jumped 8x over the past year, Sandisk's gains stand at a whopping 3,650%. There is a strong possibility that both companies will sustain their red-hot momentum, fueled by the skyrocketing demand for memory chips and the ongoing supply shortage that won't ease any time soon, despite the addition of new capacity.However, there is another memory giant -- SK Hynix -- that's winning big from the memory boom. Its shares have already jumped 243% in 2026, as of this writing, and it currently has a market cap of just over $1 trillion. The South Korean giant is planning to raise $29.4 billion through its U.S. stock market listing this month, and its American Depository Receipts (ADRs) will start trading on the Nasdaq on July 10.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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