Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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16.10.2026 12:21:00
The best of the AI trade could be behind us. Here’s how to prepare, according to Barclays.
The London-headquartered bank recommends holding on to big tech stocks ahead of their earnings, but has a preference for companies with strong business models.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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