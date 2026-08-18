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18.08.2026 16:00:48

The best packing cubes in the UK to save space and travel smarter - tested on real trips

Whether you’re trying to squeeze more into a carry-on or simply want a tidier suitcase, our expert rounds up the top cubes, from compression to lightweight• The best suitcases for your next holidayNightmarish scenes reminiscent of a Hieronymus Bosch painting used to erupt whenever I travelled with a case. Skirts and shirt sleeves slithered out from under compression straps, worn clothes frolicked with unworn clothes in the lid compartment, and even the best suitcases would sometimes leave my clothing creased and jumbled.Packing cubes have changed all that. Boxy, zippable and small to varying degrees, these organisation accessories are designed to keep items neat and separate inside a suitcase or bag. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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