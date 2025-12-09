IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|
09.12.2025 11:42:00
The Best Quantum Computing Stock to Own If the Bubble Bursts (Hint: It's Not D-Wave, IonQ, or Rigetti)
Share prices sometimes soar more than the underlying businesses of companies warrant. Buying is intensified as a result of hype and investors' fear of missing out (FOMO). These are the tell-tale signs of a stock market bubble. There's a good case to be made that quantum computing stocks are in a bubble. And all bubbles end negatively, often in spectacular fashion. What's the best quantum computing stock to own if the bubble bursts? I think one stands out above the rest.
Analysen zu IonQmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|IonQ
|47,00
|3,07%
