Rare Holdings Aktie

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06.08.2026 17:00:00

The Best Rare Earth Stock to Buy and Hold for the Next Decade

Idaho Strategic Resources (NYSEMKT: IDR) has a leg up on many other U.S. rare-earth-metal miners, because it is already a profitable gold-mining company that also has substantial rare-earth deposits.It had already identified rare-earth deposits at its Lemhi Pass and Mineral Hill mines. On July 23, it announced that it had discovered significant heavy rare-earth-element mineralization, including the increasingly important element yttrium, at its Diamond Creek project. Yttrium has unique magnetic, optical, and thermal properties that make it crucial across several high-tech industries.Here are three reasons why the mining stock is a good buy-and-hold stock for the next decade.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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