NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
10.02.2026 20:37:00
The Best Small-Cap Value ETF to Invest $100 in Right Now
Thanks to inflation, $100 doesn't sound like much these days, but there's another way for investors to look at that amount. Consider it as a seed to be planted and, when tended to, one that will grow and bear fruit. Here's how to put $100 to work right now. A fine idea is small-cap value stocks, particularly when considering the Russell 2000 and the S&P SmallCap 600 indexes are both sporting double-digit year-to-date percentage gains.For investors who don't want to pick individual stocks in the small-cap value arena, the good news is that this asset class is accessible via a slew of exchange-traded funds (ETFs), including the Dimensional US Small Cap Value ETF (NYSEMKT: DFSV).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|13,50
|-0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende schwächer zeigen. Der deutsche Leitindex wird ohne grosse Ausschläge erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.