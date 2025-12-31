NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
31.12.2025 12:00:00
The Best Stocks to Buy With $1,000 Right Now
So you have some money, say $1,000, and you want to buy a stock. That's great, but what stock? Here are three options: from growth-oriented NextEra Energy (NYSE: NEE) to high-yield Enbridge (NYSE: ENB), to a turnaround play like United Parcel Service (NYSE: UPS).If you take the time to get to know these dividend stocks, one is likely to pique your interest as 2025 comes to a close.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
