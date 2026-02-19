NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
19.02.2026 06:00:00
The Best Stocks to Buy With $1,000 Right Now
One of the best ways to see your investments in the stock market grow is to buy and hold solid stocks for the long run. After all, this buy-and-hold strategy enables investors to capitalize on disruptive and secular growth trends while also benefiting from the power of compounding.Let's say if you have $1,000 in investible cash right now after paying your bills, clearing your high-interest loans, and saving for difficult times, you can consider putting that money (either individually or combined) into top growth stocks such as Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) and Vertiv Holdings (NYSE: VRT).Let's look at the reasons why these stocks could be winners in the long run.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|13,90
|1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.