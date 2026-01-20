NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
20.01.2026 19:50:00
The Best Stocks to Buy With $500 Right Now
If you have $500 available to invest, the market is your oyster. There are plenty of fantastic stocks you can buy for that price that have tons of long-term opportunity, and as the S&P 500 continues to rise, you can still buy into its gains. However, I am going to recommend three stocks that can withstand market pressure, if that comes to pass, over time. Consider Dutch Bros (NYSE: BROS), SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI), and MercadoLibre (NASDAQ: MELI).Image source: Dutch Bros.Dutch Bros is a small coffee shop chain with huge opportunities. It currently has just over 1,000 stores nationwide, but that's double the amount it had when it went public about four years ago. It's aiming to double again over the next four years or so, and the company sees the opportunity for 7,000 stores.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|12,20
|2,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZollsorgen halten an: Dow fester -- ATX höher -- DAX schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte im Plus, wohingegen der deutsche Leitindex nachgibt. Der Dow legt daneben zu. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.