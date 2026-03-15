NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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15.03.2026 01:15:00
The Best Stocks to Invest $1,000 In Right Now -- and One of Them Is Nvidia
If I had $1,000 to invest right now -- or $100 or $100,000 -- two stocks that would be very high on my consideration list are Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Broadcom (NASDAQ: AVGO).Both are specialists in semiconductors, and semiconductors have been on a tear in recent years, in large part because of the rapid proliferation of artificial intelligence (AI) and the buildout of gobs of data centers to facilitate AI processing.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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