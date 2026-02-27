NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
27.02.2026 17:00:00
The Best Stocks to Invest $1,000 in Right Now
Electricity demand is experiencing its strongest growth in over two decades in the United States, driven by the rapid expansion of data centers, industrial manufacturing, and the electrification of the power grid. According to a report by S&P Global Commodity Insights, U.S. electricity demand will surge between 35% and 50% by 2040.The rapid increase in demand is putting pressure on the power grid and creating an urgent need for more power-producing infrastructure. Two industries, nuclear energy and natural gas, are both critical to address this growing demand, which bodes well for major producers Cameco (NYSE: CCJ) and EQT (NYSE: EQT). If you have $1,000 to invest, these stocks are smart buys today. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|9,85
|-1,50%
