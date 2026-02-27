NOW Aktie

NOW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003

27.02.2026 17:00:00

The Best Stocks to Invest $1,000 in Right Now

Electricity demand is experiencing its strongest growth in over two decades in the United States, driven by the rapid expansion of data centers, industrial manufacturing, and the electrification of the power grid. According to a report by S&P Global Commodity Insights, U.S. electricity demand will surge between 35% and 50% by 2040.The rapid increase in demand is putting pressure on the power grid and creating an urgent need for more power-producing infrastructure. Two industries, nuclear energy and natural gas, are both critical to address this growing demand, which bodes well for major producers Cameco (NYSE: CCJ) and EQT (NYSE: EQT). If you have $1,000 to invest, these stocks are smart buys today. Here's why.
Nachrichten zu NOW Inc When Issued

Analysen zu NOW Inc When Issued

Aktien in diesem Artikel

NOW Inc When Issued 9,85 -1,50% NOW Inc When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
18:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

