NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
09.03.2026 18:15:00
The Best Stocks to Invest $1,000 in Right Now
Technology stocks, especially those involved in the hot growth area of artificial intelligence (AI), have soared in recent years. And that meant that, for bargain-hunting investors, it was difficult to find an entry point. But in recent weeks, these stocks have declined, led by many top-quality players.The reasons for this movement? Some are linked to AI, such as the risk that the future revenue opportunity may not meet expectations. Others aren't linked to the industry -- for example, concerns about the war in Iran -- but still weigh on investors' appetite for stocks, particularly those that rely on economic growth.The turmoil has left many stocks trading at bargain prices, making them fantastic buys -- let's check out the best stocks to invest $1,000 in right now. (For that amount, you can get in on all three.)Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|10,30
|3,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.