NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
16.01.2026 05:00:00
The Best Stocks to Invest $10,000 in Right Now
Although the market is hovering around all-time highs, it doesn't mean that investors should avoid buying stocks. In fact, I think there are several great investment opportunities to take advantage of right now. If you've got $10,000 available to invest, I've got three stocks that look like excellent buys right now that can take advantage of several trends appearing in 2026.I think Nvidia (NASDAQ: NVDA), MercadoLibre (NASDAQ: MELI), and The Trade Desk (NASDAQ: TTD) all make for top-notch buys in 2026, and these three represent entirely different ways to approach the market.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|12,30
|0,82%
