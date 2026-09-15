FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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15.09.2026 20:44:00
The best time to book your flight home for the holidays? Yesterday.
Thanksgiving, Hanukkah and Christmas are still months away — but travel experts are advising those heading home for the holidays to book their flights now.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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