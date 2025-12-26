NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
26.12.2025 22:30:00
The Best Warren Buffett Stock to Invest $1,000 in Right Now
After six decades at the helm, Warren Buffett will step down as Berkshire Hathaway's (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) CEO at the end of 2025. However, investors will likely continue to track Berkshire's massive $315.8 billion stock portfolio for fresh investing ideas.One of those standout stocks is Visa (NYSE: V), which Berkshire started to accumulate in 2011. It now holds 8.3 million shares, which are worth $2.9 billion and give it a 0.4% stake in the company. It also accounts for 0.9% of Berkshire's portfolio as its 18th largest holding.Berkshire Hathaway CEO Warren Buffett. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
