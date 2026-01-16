NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
16.01.2026 13:45:00
The Best Warren Buffett Stocks to Buy With $1,000 Right Now
At the end of 2025, Warren Buffett ended his stint as CEO of Berkshire Hathaway after leading the conglomerate for 60 years. In that time, Buffett and his managers grew Berkshire Hathaway into a trillion-dollar company that has routinely outperformed the S&P 500.Because of Berkshire's success, its holdings have become a go-to guide for investors looking for inspiration on investments they should make. Although Buffett is no longer in charge, the company still holds many of the investments he ushered in or that follow his philosophy.If you have $1,000 to invest, the following two companies are great options to consider.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|12,30
|0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.