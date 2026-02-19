NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
19.02.2026 08:00:00
The Best Warren Buffett Stocks to Buy With $2,000 Right Now
On Dec. 31, 2025, Warren Buffett stepped down as CEO of Berkshire Hathaway. For 60 years, the legendary investor ran the company, turning it from a floundering textile mill into one of the world's largest conglomerates.Buffett is no longer at the helm, but Berkshire remains largely unchanged. Buffett's successors continue to employ his time-tested investing approach. The company has yet to make a major exit from any of the positions initiated when Buffett was in charge.If you have $2,000 to start building a long-term, diversified portfolio, you may want to consider adding some of these Warren Buffett investments. Three that stand out in particular are Chubb (NYSE: CB), Chevron (NYSE: CVX), and DaVita (NYSE: DVA).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|13,90
|0,00%