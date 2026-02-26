NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
26.02.2026 09:15:00
The Best Warren Buffett Stocks to Buy With $300 Right Now
If you were expecting Berkshire Hathaway's investment portfolio to dramatically change when the Oracle of Omaha stepped down from his longtime CEO post, you were likely disappointed.Warren Buffett's timeless investing portfolio is just as valid today as it was when he began his 60-year run leading Berkshire Hathaway. And the Nebraska-based conglomerate, now headed by Buffett's hand-picked successor, Greg Abel, will likely continue to invest in companies that fit the Buffett mold -- strong management, consistent earnings, a leading position in its field, and a solid economic moat.Berkshire's portfolio is currently valued at more than $300 billion. And if you're looking for great companies in which to invest, Buffett's team gives you a great place to start.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|10,00
|0,00%