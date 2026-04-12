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WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

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12.04.2026 11:32:00

The Best Way to Invest in OpenAI and ChatGPT Before Its IPO

OpenAI, the creators of ChatGPT, isn't a tradable stock on the market. While there are rumors swirling about when it could have an initial public offering (IPO), there's no great way to invest in the stock outside of private-party sales.However, I think there's a far greater way to gain exposure to OpenAI and the success of ChatGPT: Microsoft (NASDAQ: MSFT), which has been a key OpenAI partner along the way and has built a significant stake in the company. I think it's the best way to invest in OpenAI pre-IPO and could give investors a shot at one of the most exciting private companies in recent history.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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