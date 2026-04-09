Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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09.04.2026 02:29:00
The Best Way to Invest in SpaceX Before Its IPO
SpaceX has filed to go public, reportedly targeting a valuation of more than $2 trillion. That would easily make it the largest initial public offering (IPO) in history. If it achieves exactly a $2 trillion valuation, that would make it the sixth-largest public company in the world, right behind Amazon (NASDAQ: AMZN). Nobody knows what the appetite for the SpaceX IPO will be, and if the stock price rockets higher, investors won't want to miss out on the potential for gains. While there may be some ways to purchase private shares through certain platforms, there's only one surefire way for retail investors to invest in SpaceX before its IPO: Put money into Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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