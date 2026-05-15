Ophir Resources Aktie
WKN DE: A1C03J / ISIN: US7848531031
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15.05.2026 18:31:00
The big dogs of the dot-com era are barking again, 25 years later. Will they suffer the same fate?
Former dot-com darlings Intel, Cisco, Qualcomm and Texas Instruments are all hitting record highs — some for the first time since their heyday.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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