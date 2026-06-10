Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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10.06.2026 21:27:00
The big question facing SpaceX investors: What are you really buying?
Is SpaceX a rocket company, satellite communications business or AI powerhouse? That’s a key question for investors to assess heading into the IPO.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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