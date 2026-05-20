Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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20.05.2026 15:00:00
The Big Question You Need to Ask Yourself Before Buying Oklo Stock
Oklo (NYSE: OKLO) is a company that has tremendous long-term growth potential, as its small fission power plants can be a key part of the energy solution. At a time when investments in artificial intelligence (AI) are creating a need for more energy and data centers, many retail investors see Oklo's powerhouses as being integral to AI's long-term growth.And while the stock can be seen as an intriguing long-term investment with significant upside, there's still significant uncertainty ahead. Before you even consider buying Oklo stock, you need to ask yourself: Can you handle seeing significant losses from the company for several years?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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